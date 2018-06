Record di buche e "rattoppi" sulla strada del Lavello: Lambrenedetto XVI ne conta ben 240

Lorenzo Lambrughi, in arte Lambrenedetto XVI, torna all'attacco delle strade dissestate e pericolose nel territorio lecchese. E questa volta il suo ultimo video (già virale con oltre 18.000 visualizzazioni nel giro di solo un paio di giorni su Facebook) è stato girato a Calolziocorte. Nel mirino del celebre youtuber olginatese è finita in particolare la tratta di viale De Gasperi sul lungoAdda tra la frazione del Pascolo e il Lavello, piena di buche e soprattutto con un numero di "rattoppi" davvero impressionante: ben 240 riparazioni in meno di due chilometri.

«Uno, due, tre, quattro..... - inizia a contare inesorabile con il suo stile Lambrenedetto, fino a perdere il fiato, dopo essere partito dalla rotonda - Qui è tutto rovinato, è pieno di riparazioni.... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 .... 62, 63, 64, 65... avremo fatto 500 metri e sono già tantissime, e sulla carreggiata opposta ce ne sono altre due». E' una sequenza continua, fino ad arrivare all'imbocco della famosa tangenzialina. Il noto youtuber, seguito con successo anche a livello nazionale, aveva di recente postato un altro video sulle tantissime buche presenti tra Airuno e Brivio, senza dimenticare la condanna, documentata a suon di immagini inequivocabili, nei confronti dei rifiuti abbandonati in maniera selvaggia lungo diverse strade della Lombardia.

Ora, dati alla mano, la critica ai rattoppi alla strada del Lavello, con Lambrughi che ha commentato così il filmato: «Lombardia: circa 240 rattoppi in meno di due chilometri. Ma non si faceva prima a riasfaltarla a nuovo e completamente questa tratta di strada?». Una domanda più che lecita che meriterebbe una risposta.