Rifugio Nicola ai Piani di Artavaggio: spala la neve a -10° in boxer

Spalare la neve a -10° senza un abbigliamento consono? Si può. Basta chiedere a Silviu Robciuc, aiutante del Rifugio Nicola ai Piani di Artavaggio, che nei giorni scorsi si è reso protagonista di una scena destinata a entrare nell'immaginario collettivo. E che per ora spopola sui social network.

Il giovane si è armato di pala e, senza alcun indumento se non la biancheria, si è messo a spalare l'ingresso dello storico rifugio, immortalato in un video che vi proponiamo. Sulla pagina Facebook del "Nicola" i commentatori si sono scatenati, ma in generale è un plebiscito a favore del coraggioso e simpatico aiutante. Difficile, però, che in questo caso scatti il rischio emulazione...