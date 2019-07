Calcio Lecco, il nuovo stadio prende forma: quasi conclusa la seggiolatura

Prosegue e corre veloce verso la conclusione la posa dei duemila seggiolini che stanno cambiando rapidamente il volto di Distinti e Tribuna. Come riportato dai colleghi di LeccoChannelNews.it, terminata l’installazione delle barriere mobili nelle tre vie laterali, l’impresa Bertelè srl di Lurago d’Erba, per una somma complessiva di quasi 40mila auro al netto dell’IVA, lo scorso venerdì 26 ha dato il via all’intervento di sostituzione e, per la gran parte, installazione ex-novo delle sedute riservate agli spettatori sugli spalti dello stadio comunale di calcio, in accordo con le raccomandazioni generali della FIFA.

La scritta "Lecco" in Tribuna

Presente, per un sopralluogo con il geometra Angelo Selva, anche l’assessore al patrimonio e alle opere pubbliche Corrado Valsecchi: «Entro questa sera i seggiolini presenti all’interno dello stadio saranno posizionati – ha commentato ai nostri microfoni -, poi saranno installati quelli che andranno a sostituire le sedute attualmente presenti in Tribuna Centrale e d’Onore». Già completata la posa dei seggiolini nei Distinti, s’inizia già a intravedere la scritta “Lecco” in Tribuna.