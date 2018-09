Silea apre le porte ai cittadini, Colombo: «Riceviamo più rifiuti. Termoriscaldamento porterà benefici a costo zero»

Giornata di porte aperte a Silea Spa, dove sono stati ricevute centinaia di persone (circa 300 il dato finale) per l'annuale Open Day presso il compattatore di Annone Brianza e il forno inceneritore di Valmadrera. Per l'undicesimo anno di fila l'azienda ha accolto i visitatori a partire dalle ore 9, scortandoli all'interno delle due strutture dove confluiscono i rifiuti indifferenziati. La lavorazione degli scarti è stata illustrata passo dopo passo a coloro che si sono recati in una o entrambe le stazioni lavorative di Silea.

Ovviamente non è potuta mancare una battuta del presidente Mauro Colombo, presidente, sul teleriscaldamento, che porterà acqua calda nelle case dei lecchesi attraverso la combustione dei rifiuti all'interno del forno: «Porterà benefici in maniera gratuita a famiglie e comuni», ha ribadito il numero uno dell'azienda di fronte alle nostre telecamere, aggiungendo che sono sempre di più i rifiuti che pervengono all'interno della struttura valmadrerese e non solo. 88.300 le tonnellate arrivate in città, mentre ad annone, dove si trova l'impianto di compostaggio, ne sono arrivate altre ventisettemila tra "verde" e "umido"; oltre il 70% la percentuale di racconta differenziata effettuata all'interno del territorio provinciale.

Vari anche i laboratori e ampio il rinfresco che ha accolto grandi e bambini al termine del tour, prima dei saluti degli organizzatori.