Piani di Artavaggio: torna a spalare la neve in boxer, il video è tutto da ridere

Silvio Robciuc è tornato. A spalare la neve in boxer e stivali, performance replicata dopo quella che nel marzo 2018 permise al video postato sulla pagina Facebook del Rifugio "Nicola" ai Piani di Artavaggio di divenire virale in men che non si dica.

Il video torna a essere virale

Nel fine settimana il maltempo è tornato a imbiancare gli altipiani e le montagne del Lecchese, così l'aiutante della storica struttura è tornato a disimpegnarsi nella sua performance, cui ha unito anche una breve canzone, tornando ad avere un buon riscontro di pubblico sotto alla clip.