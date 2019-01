Posa pietre d'inciampo, teaser video degli alunni della "Don Ticozzi"

Il 27 gennaio a Lecco si terrà un importante evento, la posa delle pietre d'inciampo a Lecco. Lungo la scalinata della Madonna di Lourdes in via Resegone ad Acquate, saranno posate due pietre commemorative per ricordare il sacrificio di Lino Ciceri e del padre Pietro Ciceri, eroi della Resistenza lecchese.

Le pietre sono state realizzate dall'artista tedesco Gunter Demnig, nell'ambito del progetto Stolpersteine, che consiste nella produzione e posa di blocchi di pietra ricoperti da una piastra d'ottone che reca un'incisione in memoria delle vittime del nazifascismo. Queste pietre, dal 2003, si possono trovare in numerosissime città europee e sottolineano il valore e l'importanza della memoria.

Per celebrare questo appuntamento e presentarlo alla popolazione, gli alunni delle classi 2^F e 2^B dell'Ics Lecco 2, la "Don Ticozzi", hanno prodotto con l'insegnante Francesca Scavelli un breve teaser video. Il 27 gennaio, giorno della posa delle pietre d'inciampo, realizzeranno anche il video integrale dedicato all'evento.