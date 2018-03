WINTER'S LIGHT - Timelapse HDR from Antonio Selva on Vimeo.

Emozioni uniche nel video realizzato dal bravissimo fotografo e videomaker lecchese

Un video in "timelapse" straordinario, interamente realizzato in HD. Scenari invernali che sembrano proiettarci in un mondo lontano, e invece siamo tra il lago di Como e la Valtellina.

Ad averlo realizzato è il fotografo professionista Antonio Selva. Un video bellissimo e senza età, che saprà emozionarvi regalandovi emozioni uniche.