La Val Biandino vista dall'alto e in 4K: uno spettacolo

I paesaggi da sogno della Val Biandino come non li avete mai visti grazie a riprese aeree e con qualità 4K

Preparatevi a gustarvi i paesaggi da sogno della Val Biandino da una prospettiva inedita. In questo video, prodotto dall'operatore professionista di Lecco Luca Raffaele con un drone, si può ammirare lo straordinario panorama regalato dalla valle tra Introbio e le Orobie bergamasche e valsassinesi, con verdi distese, boschi e sentieri. Per chi ha un monitor che ne supporti la risoluzione, è girato in 4K.

Due minuti per staccare la spina da qualsiasi attività quotidiana e "volare" con la mente, è proprio il caso di dirlo, in un paradiso naturale.