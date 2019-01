Impressionante valanga in Svizzera: il video diventa virale

E' alto il rischio valanghe in Svizzera: dopo le abbondanti nevicate verificatesi negli ultimi giorni una gigantesca valanga si è staccata a monte della bassa Engadina, tra Martina e Saumnaun, nel Canton Grigioni, estremo settore orientale della Svizzera al confine con l'Austria.

Si è trattato in realtà di una slavina provocata artificialmente e fatta cadere su una zona disabitata, per evitare che col passare del tempo potesse provocare situazioni estremamente pericolose. Sulle Alpi svizzere, come su gran parte dei versanti settentrionali alpini, rimane molto alto il pericolo valanghe, pari a 5 (molto forte) nella scala che va da 1 a 5.