Emozioni dal cielo: le Alpi riprese col drone da film maker brianzolo

Uno spettacolare video delle Alpi riprese col drone. A realizzarlo è stato Nicolò Nascimbeni, film maker brianzolo che due anni fa catturò le emozioni dei lecchesi con un video suggestivo del Rifugio Brioschi, sulla Grigna Settentrionale, capace di registrare decine di migliaia di visualizzazioni.

«Un lungo viaggio attraverso luoghi, dalle Dolomiti di Brenta, alle Prealpi, al Gruppo del Catinaccio - racconta Nascimbeni in descrizione al suo ultimo lavoro in 4K - e stagioni nelle quali la montagna esprime ogni volta la sua grande bellezza e maestosità. Una storia emozionante raccontata dal brano "Celestia" di Roberto Cacciapaglia e realizzata in esclusiva per Mountbnb, il primo portale al mondo che raccoglie informazioni e disponibilità letti dei rifugi di montagna, permettendo agli utenti di ricercare in base a località e itinerari i rifugi presenti nella zona di interesse, visualizzarne la scheda e richiedere di prenotare direttamente e senza intermediazioni la stanza o il posto letto».

Uno spettacolo di cime, prati, laghetti, neve e rifugi da gustare in poco più di un minuto e mezzo.