Volando sulla chiesa di Arlate e sulle colline della Valle dell'Adda

Il video di Luca Raffaele ci porta sopra un edificio inserito tra i Beni culturali e nel suggestivo verde della Brianza

È uno dei gioielli architettonici del nostro territorio, costruito fra il XII e il XVII secolo. La Chiesa dei Santi Gottardo e Colombano, ad Arlate di Calco, domina la Valle dell'Adda da un'altura. A portarci "sopra" di lei, librandoci nell'aria, ci ha pensato Luca Raffaele, operatore video professionista di Lecco.

Grazie alle immagini realizzate dal drone, infatti, possiamo ammirare la chiesa e uno scorcio delle colline brianzole, sempre uno spettacolo meraviglioso.

L'edificio sacro di Arlate, tra i Beni culturali della regione Lombardia, è costruito in stile romanico e una delle sue caratteristiche è l'impiego della famosa pietra "molera" della Brianza. La chiesa ha tre navate absidate con facciata a capanna, strutture perimetrali in muratura di pietra a vista, pilastri a pianta quadrata in pietra, copertura della parte centrale con volte a crociera, prime due campate delle navate con copertura a capanna con capriate a vista. E ancora torre campanaria a pianta quadrata con struttura in muratura intonacata soprastante la navata sinistra culminante con cella campanaria.