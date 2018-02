Hayden, l'originale canzone da "cittadino italiano" commuove i lecchesi

Aveva fatto parlare di sé la scorsa settimana, per l'originalità della sua iniziativa. Hayden Allen Knight Weiler, americano insegnante di inglese, aveva ricevuto la cittadinanza italiana in Municipio a Lecco. E per festeggiarla si era presentato di fronte al vicesindaco Francesca Bonacina e ad alcuni funzionari dello Stato civile, con in mano la sua chitarra, avvolto in una bandiera tricolore.

Hayden aveva così suonato una canzone scritta di suo pugno, con cui sottolineava la sua gioia e l'amore verso l'Italia, Paese che lo ha adottato e ora riconosciuto come cittadino.

Vi proponiamo il video, tratto da Repubblica Tv, con l'esibizione integrale dell'istrionico ragazzo.

Hyinteressarti: http://www.leccotoday.it/cronaca/municipio-cittadinanza-tricolore-hayden-chitarra.html