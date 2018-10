Lago, montagna, cibo e buon vino: così il territorio si propone all'estero

Cielo, montagna, lago, cibo, vino. In una sola parola: Lario. Tutte queste suggestioni sono concentrate in uno spettacolare video pubblicato sulla pagina Facebook di Lake Como Food Tours, portale enogastronomico-turistico che alla bellezza del nostro territorio associa itinerari a piedi, in barca, esperienze culinarie, tour in montagna, pacchetti turistici. Il tutto sostenuto da alcune realtà commerciali e alberghiere tra Como e Lecco.

Questo il testo emozionale - in lingua inglese - che accompagna le immagini di un viaggio sul lago, da Bellagio al Comasco fino al Lecchese. «Per sfuggire alla tua routine ci vuole meno tempo del tuo viaggio per andare a lavoro alla mattina. Ti piacciono i laghi? Allora la tua prossima fermata è il Lago di Como. Un lago circondato da splendide montagne, una regione di dimore principesche e vecchi borghi con vicoli pittoreschi, dove la gente produce ancora i sapori e le atmosfere di un tempo. Cibo autentico, buon vino, ottima cucina, svago esclusivo e ospitalità, scenario mozzafiato».

«Un'esperienza indimenticabile, destinata alle persone che amano la bellezza e l'autenticità, il buon gusto e il comfort. Un viaggio pensato per le persone che assaporano l'esperienza dei viaggi, che amano partecipare e imparare cose nuove. Un viaggio organizzato da persone che vi daranno il benvenuto e vi renderanno i protagonisti di un'esperienza esclusiva. Se ami il lago, ecco la tua prossima fermata».