Le incredibili evoluzioni dei giovani arrampicatori alla Palestra dei Ragni

Un video per mostrare le tecniche di arrampicata insegnate ai giovani appassionati nella palestra di Via Carlo Mauri a Lecco, e i progressi evidenti compiuti. I Ragni hanno celebrato l'inizio dell'anno nuovo con un bellissimo filmato pubblicato sulla pagina Facebook Palestra Ragni di Lecco, dal titolo "Climbing, the greatest show", nel quale sono immortalati i ragazzini durante gli allenamenti in palestra effettuati fra settembre e dicembre 2018.

«Nella Palestra dei ragni l'arrampicata la insegnamo anche così - hanno spiegato gli istruttori dei Ragni - perchè la coordinazione motoria in arrampicata è fondamentale e quindi questi piccoli atleti sono dei veri e propri atleti "completi", divertimento assicurato per loro e per noi tanto stupore nel vedere quanto siano capaci di eseguire velocemente esercizi sempre più complessi. Nelle gare i risultati ci sono e quando vanno a scalare su roccia, molto raramente per via dell'età, della scuola e delle gare, si trovano subito benissimo».

Per l'occasione, nel post, la Palestra dei Ragni di Lecco ha accompagnato il video con questa poetica descrizione: