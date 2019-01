Le pietre d'inciampo lecchesi raccontate nelle immagini degli studenti

Domenica 27 gennaio in Via Resegone sono state posate le prime pietre d'inciampo della città di Lecco, per celebrare la memoria di due martiri della Resistenza lecchese, Lino Ciceri e il padre Pietro.

Per celebrare questo appuntamento e raccontarlo alla popolazione, gli alunni delle classi 2^F e 2^B dell'Ics Lecco 2, la "Don Ticozzi", hanno prodotto con l'insegnante Francesca Scavelli un video completo (che vi proponiamo sopra), aggiornando il teaser montato alla vigilia dell'evento con le immagini girate domenica scorsa.

Nel corso della cerimonia in Via Resegone è intervenuto anche l'artista che ha realizzato le pietre d'inciampo, Gunter Demnig.