Lo spot nel mondo: "Lecco, una delle città più belle d'Italia"

"Lecco is one of the most beautiful places in Italy". Con questa descrizione la pagina "Be There" introduce un meraviglioso video in cui il fotografo e videomaker professionista Giuseppe Sigrisi illustra le bellezze di Lecco.

Tre minuti di filmato in cui non mancano Varenna, il Ponte di Paderno, le piazze del centro città e gli edifici simbolo, il lungolago di Malgrate, il lungolago e il lungoAdda, le spiagge di Abbadia Lariana, Mandello e Lierna, la Brianza, con vedute aeree del lago e delle nostre montagne. Una splendida promozione per il territorio lecchese che grazie al web oltrepasserà i confini del nostro Paese.