Immagini spettacolari: con il drone sulle montagne lecchesi e oltre

Dante Colombo si conferma "cantore" delle montagne, lecchesi e non solo. Per farlo, il videomaker utilizza il suo drone, regalando così prospettive uniche delle vette prealpine e alpine, e dei loro rifugi, come nel video che vi proponiamo, dal titolo emblematico: "Svolazzando in montagna".

Tra prati verdi e cime innevate, l'autore ci conduce in una dimensione unica, quella del nostro territorio, con l'emozione di trovarsi al di sopra delle montagne e non più ai loro piedi.

Sul canale YouTube di Dante Colombo si possono trovare numerosi altri video dedicati ai monti, ma non solo: il suo drone ha sorvolato infatti anche monumenti storici, località suggestive, laghi e fiumi.