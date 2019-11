In centinaia a bordo per vivere l'emozione del treno storico

Un video emozionale, che riprende l'arrivo del treno d'epoca in stazione. In poche immagini, il videomaker lecchese Luca Raffaele fa rivivere la magia dell'arrivo di un treno d'altri tempi: la colonnina di fumo che si alza dalla locomotiva, l'incedere lento e sincopato, il rumore inconfondibile che rimanda la mente alle atmosfere del vecchio West.

Il convoglio ha fatto tappa la scorsa domenica 27 ottobre in stazione a Lecco, ripartendo poi alla volta di Como, nell'ambito dell'iniziativa lanciata dalla Fondazione Fs Italiane che ha istituito i treni storici lungo otto itinerari in tutta Italia. Fra questi c'è, appunto, anche il Lario Express da Milano a Como e Lecco, che nell'occasione ha registrato in tutto 225 passeggeri. Nello specifico si tratta di un treno con carrozze "Centoporte" degli anni Trenta, con locomotiva a vapore gr. 740 solo nel tratto fra Como e Lecco.