Lierna, una perla sul lago: un video per promuoverla nel mondo

Un paese tra lago e monti. È Lierna, distesa sulle acque del Lario ma anche verso la montagna, con le sue dodici frazioni.

Le sue spiagge, su tutte la Riva Bianca, sono tra i punti di interesse più noti del paese, luogo perfetto per pomeriggi e serate in riva al lago. Per gli amanti della natura Lierna, situata lungo il noto Sentiero del Viandante, si configura come ottimo punto di partenza per interessanti trekking.

Per celebrare queste bellezze - e veicolarle nel mondo - la Pro loco Lierna ha realizzato un suggestivo video turistico con il sostegno di Lake Como e di Regione Lombardia. A firmarlo due videomaker professionisti lecchesi, Leonardo Arena di L.A. Movie Italia e Luca Raffaele, che regalano emozioni in oltre sette minuti di immagini realizzate da terra e dal cielo.