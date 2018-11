Yuri Palma racconta New York: «Ci ho messo tutto il mio talento»

Un altro capolavoro firmato da Yuri Palma. Il giovane videomaker di Costa Masnaga ha pubblicato il video con cui racconta la sua recente esperienza americana: in viaggio a New York, Palma ha raccontato la città simbolo degli States attraverso hyperlapse, dettagli e quante più tecniche possibili.

«Ho usato tutto il mio talento»

«Così ho visto New York - racconta Yuri Palma -, che penso sia stata ispirazione sia per Ridley Scott nel suo Blade Runner che per Dennis Villeneuve nel suo Blade Runner 2049 (la cui fotografia di Roger Deakins mi lasciò senza parole). Ho messo tutto il mio talento in questo video e mi auguro vi riesca a trasmettere quel volto di New York che ho voluto rappresentare».