Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

La scuola primaria De Amicis, afferente all’ICS Falcone-Borsellino – Lecco 1, si sta adoperando per mantenere viva e costante la relazione tra alunni e docenti attraverso gli strumenti offerti dalla tecnologia. Tra le tante iniziative, è in fase di attuazione il progetto interdisciplinare “Insieme oltre lo spazio e il tempo” finalizzato alla condivisione delle buone pratiche che consentono lo sviluppo, individuale e corale, di atteggiamenti positivi circa alcune grandi tematiche: autostima, fiducia nel prossimo, amicizia, diversità, rispetto, libertà… E proprio in riferimento alla libertà, in un’accezione che intende travalicare la contingenza, è stato ideato e realizzato il video “W la libertà, viva!”, dedicato soprattutto agli alunni, con la certezza che coltiveranno sempre la Libertà. Questo il link del video: https://www.youtube.com/watch?v=m2vqCYZ-GII