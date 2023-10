Dalla Scozia a Lecco: il sidro di Thistly Cross incontra la cucina e la mixology

Viene spesso accostato alla birra non perché abbia qualcosa in comune a livello produttivo, ma perché ne condivide le modalità di consumo: parliamo del sidro, la bevanda ottenuta dalla fermentazione del succo di diverse varietà di mele pressate, e popolare soprattutto in Francia, in alcune zone del Nord della Spagna e nel Regno Unito. E appunto in Scozia ha sede una delle più rinomate e premiate sidrerie, Thistly Cross, nata ufficialmente nel 2008, ma portando avanti una tradizione di 4 generazioni nell’azienda agricola di famiglia - a sua volta insediata in una tenuta che vanta una storia secolare. Un sidro che, oltre ad essere prodotto esclusivamente con frutta locale, vanta diverse caratteristiche peculiari come la pressatura a freddo, l’utilizzo di lieviti da champagne e la lunga maturazione in botte.

La serata allo Shamrock Irish Pub e al Sunflower

Due dei produttori, tra cui il fondatore Peter Stuart, saranno presenti a Lecco lunedì 23 ottobre per una serata alla scoperta di alcune delle loro specialità; declinandole poi nel campo dell’abbinamento gastonomico allo Shamrock Irish Pub, e della mixology al Sunflower, grazie alla maestria dei rispettivi publican e bartender. A portare Thistly Cross nel nostro Paese è Beergate, importatore milanese di birre artigianali, che sin dai primi anni Duemila ha però sviluppato uno specifico interesse anche nei sidri, ritenendoli - come spiegano i titolari, Marco e Luca Di Lella - una bevanda "dal grande potenziale, in cui abbiamo creduto molto anche in tempi in cui a parlarne in Italia era solo una ristretta cerchia di appassionati".

Saranno presentate 4 varietà di sidro

Ad essere presentate a Lecco saranno nello specifico 4 varietà di sidro: allo Shamrock il Traditional - definito “session” dato il basso grado alcolico, 4,4 - e il Whisky Cask - invecchiato per sei mesi in botti di Speyside Scotch - alla spina, e al Sunflowers l’Original - il portabandiera della casa -, il Whisky Cask e l’Edelflower - con fiori di sambuco raccolti in loco - in bottiglia. Ci sarà dunque la possibilità di sperimentare non solo diverse tipologie di sidro, ma anche diverse modalità di assaporarlo.

L’appuntamento è dunque per lunedì 23 ottobre, quando Peter e Conor di Thistly Cross saranno ospiti dello Shamrock dalle 19, dove presenteranno i loro sidri in abbinamento a piatti della tradizione britannica curati dal publican Marco Valsecchi; e dalle 21 al Sunflower, per illustrare le possibilità offerte dalla mixology sotto la guida del barmanager Roberto Messina. Per informazioni beergate@beergate.eu tel 3476892391 e 3464020139.