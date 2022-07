Andrea Rota e Martina Brambilla sul podio della Civate – San Pietro al Monte

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

È entrato ormai nel vivo il circuito GoInUp organizzato da Affari&Sport con il supporto di SEC Civate e i partner tecnici Rock Experience e 2410, giunto ieri giovedì 7 luglio alla IV e penultima tappa. Da Civate all'Abbazia di San Pietro al Monte, al raggiungimento della quale gli atleti terminano le proprie fatiche dopo aver percorso 3 km con 400 m D+. L’evento è stato anche un’occasione per testare le calzature da trail Scarpa. Ancora una volta non è mancata l’attenzione ai più deboli, un tema molto caro e sempre in prima linea in tutte le manifestazioni Affari&Sport che ha destinato i proventi solidali di questo circuito a Oltretutto 97, un’Associazione Sportiva Dilettantistica composta da atleti diversamente abili, da volontari, tecnici e genitori che ha l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva per persone disabili di tipo fisico, intellettivo e relazionale.

La Civate-San Pietro al Monte

Oltre 300 gli atleti che si sono presentati allo start a Villa Canali nel centro di Civate e che dopo il colpo di pistola alle ore 20:00 si sono diretti a Valle dell'Oro, passando lungo il fiume Toscio fino al nucleo di case in località Oro. Da lì salita lungo la mulattiera fino all'Abbazia di San Pietro al Monte. Le fatiche del rientro in zona partenza sono state premiate dal terzo tempo in compagnia con panino e salamella, birra. Vittoria per Andrea Rota (Team Salomon) in 16’28” seguito da Manuel Zani (Team HOKA/Karpos) in 16’47” e Andrea Elia (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) in 16’57”. Completano il podio dei primi cinque Stefano Butti (OSA Valmadrera) e Matteo Arrigoni (GSA Cometa), rispettivamente in 17’48” e 17’52”. Sesto e settimo Stefano Meinardi (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) e Simone Gilardi (ASD Falchi Lecco) potenzialmente in lizza per il podio al meglio di tre tappe.

Al femminile dominio assoluto di Martina Brambilla (Team Pasturo ASD) in 19’55” sulla compagna di squadra Francesca Rusconi (Team Pasturo ASD) in 20’24” che la spunta di mezzo minuto su Chiara Fumagalli (I Bocia Verano Brianza), al traguardo in 20’54”. Chiudono il podio Irene Girola (OSA Valmadrera) in quarta posizione in 21’24” e Silvia Gilardi (GEFO K Team) in 22’29”. Dopo quest’ultima tappa, la sfida femminile per il podio al meglio delle tre tappe diventa ancora più elettrizzante grazie ai continui cambi di posizione delle atlete in gara.

L'ultima tappa

A chiudere il circuito giovedì 14 luglio sarà la 5^ tappa Acquate – Rifugio Stoppani (SkyLario Runners) durante la quale gli atleti potranno provare le calzature da trail La Sportiva. La partenza avverrà in via dei Poggi e dopo poche centinaia di metri di strada asfaltata, in lieve pendenza, si svolterà verso Deviscio fino a raggiungere l’imbocco della mulattiera che porta al Resegone. Si proseguirà su pendenza media del 16% fino a raggiungere il piccolo abitato di Costa Alta ed imboccare il tratto più impegnativo del sentiero con pendenza al 26% che conduce al Rifugio Stoppani, spettacolare balcone sulla città di Lecco e sui monti occidentali di Lombardia e Piemonte. Al termine della gara è previsto il pasta party presso il Piazzale della Funivia.

Le premiazioni per i primi cinque uomini e le prime cinque donne assolute si svolgeranno alla fine di ciascuna tappa. Al termine del circuito sarà stilata una classifica finale su tre prove e saranno premiati i primi cinque uomini e donne assoluti. Premiata anche la società più vincente al maschile e al femminile. Tutti gli iscritti all’intero circuito che lo desiderano possono prenotare una T-shirt finisher con un piccolo contributo. È possibile iscriversi alla tappa di giovedì 14 luglio al costo di 10 euro nei negozi Affari&Sport di Villasanta (Via Confalonieri 103, Villasanta), Lecco (Corso Bergamo 84, Lecco) e 2410 Outdoor (Via Provinciale 63, Ballabio), presso il Bar Caffetteria Dolce Vita (Via Sassi 32 Lecco) oppure la sera stessa della gara entro le ore 19:00 la sera dell'evento ai banchi dedicati presso il piazzale della funivia di Erna, fino al raggiungimento del numero massimo. Ultimo appuntamento fissato per giovedì 14 luglio per la Acquate – Rifugio Stoppani (SkyLario Runners).