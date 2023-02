Alopecia nel gatto: sintomi e cause

L’alopecia nel gatto è una condizione che può scatenarsi per diverse cause, e consiste nella perdita di pelo localizzata.

Questa malattia si manifesta in caso di parassiti, miceti o ipersensibilità alle pulci, ma anche a causa di malattie metaboliche, oppure, nei casi più gravi può essere la spia di malattie di natura neoplastica.

Scopriamo cos’è e come fare la diagnosi.

Che cos'è l'alopecia nel gatto

L’alopecia nel gatto è una condizione che comporta una parziale o definitiva perdita di peli.

Da non confondere con il periodo della muta quando i nostri amici felini perdono pelo per natura, perché nell’alopecia, essendo una condizione patologica, una determinata zona del corpo è priva del manto.

La diagnosi non è sempre facile, in quanto la condizione può avere diverse cause e, di conseguenza, la terapia dipenderà proprio da ciò che ha determinato la perdita di pelo.

Alopecia gatto: cause

L’alopecia nel gatto ha svariate cause, come:

alterazione dei bulbi piliferi dovuta a cause genetiche

malattia infettiva, come la tigna, causata da funghi patogeni

malattia parassitaria

infiammazioni

stress, detta anche alopecia psicogena che si manifesta con comportamenti come leccare di continuo i peli o staccarli

malattie metaboliche che determinano gravi carenze proteiche o squilibri ormonali

neoplasie.

Se ti stai chiedendo, questa malattia può essere contagiosa? La risposta è sì, ma soltanto se è causata da una micosi da dermatofiti.

Alopecia nel gatto: sintomi

I sintomi dell’alopecia nel gatto sono:

prurito

rossore

tendenza a leccarsi spesso

cambio di abitudini nella pulizia del gatto

perdita parziale del pelo

chiazze localizzate intorno alla coda e in generale sul corpo del gatto.

Alopecia nel gatto: diagnosi e terapia

Poiché l’alopecia può avere diverse cause, determinare una diagnosi è molto difficile. Questa condizione, infatti, può essere anche spia di patologie più importanti e gravi.

Per capire il motivo della comparsa di questa condizione è importante anche considerare quando e come si è evoluta tale condizione.

Il medico veterinario:

esaminerà il manto per cercare eventuali zecche e pulci

farà domande sulle abitudini del pet per diagnosticare l’alopecia psicogena

potrebbe effettuare una biopsia a un piccolo campione di pelle

utilizzerà la lampada di Wood per capire se ha la tigna

potrebbe effettuare anche delle analisi del sangue più specifiche.

Di conseguenza, non vi è una terapia unica per contrastare la malattia, perché questa varia in relazione alla causa che ha portato allo sviluppo della stessa.