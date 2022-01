Nel verde con i migliori amici dell'uomo: le 8 aree cani di Lecco

Avere un cane in famiglia è una grande gioia, ma anche una seria responsabilità: bisogna sfamarlo, accudirlo, curarlo e, se non si possiede un giardino, anche portarlo a spasso. Tutti i giorni, con qualunque condizione meteo, è necessario (e inevitabile) accompagnare i nostri cani a fare almeno un paio di giretti, tra svago e funzioni fisiologiche.

Anche se a Lecco non mancano le fontane per dissetarli e rinfrescarli e i sentieri e le piste ciclopedonali immerse nel verde su cui passeggiare, quando possibile è piacevole - sia per noi sia soprattutto per loro - portarli in specifiche zone della città recintate all'interno dei parchi e dedicate a loro, che qui possono tranquillamente essere liberati dal guinzaglio e possono correre a perdifiato insieme ad altri amici pelosi, senza far stancare né preoccupare i propri padroni.

Per una serena convivenza all’interno di queste aree è necessario rispettare poche (ma fondamentali) regole. E’ bene ricordare che l'ingresso è consentito a tutti i cani vaccinati, in numero proporzionale alla superficie dell'area, e anche ai bambini, ma solo se accompagnati da un adulto. È invece vietato: introdurre femmine in periodo dell'estro; somministrare pasti; assecondare comportamenti che arrechino disturbo alla quiete pubblica; praticare attività di addestramento professionale; l'uso dell'area per finalità diverse dallo sgambamento dei cani.

E' comunque d'obbligo la rimozione degli escrementi con appositi strumenti, oltre a mantenere l'attenzione ed il controllo sul proprio animale, fare turni per la presenza di animali che non vanno d'accordo o per consentire l'accesso anche ad altri cani, chiudere il cancello all'ingresso o all'uscita dall'area.

Le aree cani a Lecco

Per chi volesse regalare al proprio migliore amico una corsa davvero soddisfacente, ecco quali sono le otto aree cani presenti sul territorio della nostra città: