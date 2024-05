La storia a lieto fine di Rebecca, il gatto ritrovato dopo 17 giorni in un bagagliaio

La proprietaria, Marta, non aveva mai voluto perdere la speranza di ritrovarla nonostante fossero passati ben 16 notti e 17 giorni dall'ultima volta in cui aveva visto il suo gatto Rebecca. Ma il tempo trascorso senza avere notizie del felino iniziava ad essere davvero troppo. Poi, l'altra mattina, la svolta. Un meccanico ha chiamato Marta avvisandola che Rebecca era ricomparsa ed era stata trovata all'interno del bagagliaio di un'auto.

Ma cosa era successo? Con Marta abbiamo provato a ripercorrere l'odissea di Rebecca fino al lieto fine. Vicino all'abitazione della proprietaria, a Cernusco Lombardone, si trova un grande parco auto dove vengono riparate numerose vetture, spostandole, per qualche periodo, anche in altre officine o carrozzerie. Quando Rebecca è scomparsa, Marta aveva subito contattato l'officina, ma nonostante gli opportuni controlli nessuno aveva visto la gatta. La ricerca era proseguita sia a Cernusco che in altri comuni limitrofi della Brianza lecchese, anche con volantini e passaparola. Ma di Rebecca nessuna notizia.

L'altro ieri uno dei meccanici ha aperto il bagagliaio di una Wolkswagen, e ha trovato all'interno un gatto di colore scuro. Sembrava morto. Ha provato a toccarlo e all'improvviso l'animale è schizzato fuori come un disperato. Era Rebecca, forse sgattaiolata nella vettura per scaldarsi visto il clima non proprio primaverile dei giorni scorsi. I meccanici hanno quindi chiamato la proprietaria che ha così potuto riabbracciare il suo gatto e riportalo a casa.

"Non sappiamo con certezza se Rebecca sia sempre stata chiusa nel bagagliaio, magari ci è entrata dopo aver gironzolato qualche giorno nella zona, rimanendo poi bloccata all'interno della macchina per errore - racconta Marta - Ma quello che conta è che ora la mia Rebecca, dopo ben 17 giorni, è stata ritrovata ed è tornata a casa. Dimagrata, molto, ma sta bene e ha già ripreso a mangiare. Sono felicissima per questo lieto fine".