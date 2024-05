Piccolo cervo soccorso dalla Polizia provinciale. Verifiche su ipotesi bracconaggio

Soccorso e salvato un piccolo cervo. Nella mattinata di ieri, a seguito della richiesta da parte dei vigili di Colico, gli agenti della Polizia provinciale (nucleo ittico venatorio), sono intervenuti in località Olgiasca per la presenza di un piccolo di cervo ferito.

In concomitanza al recupero e al successivo trasporto dell'animale per le cure del caso al Cras di Calolziocorte, sono stati fatti gli accertamenti necessari per verificare o meno la presenza di atti di bracconaggio.