Come calcolare l’età del gatto e perché è importante

Non è raro che oggi i gatti vivano 15 o addirittura 20 anni!

Con l’aumento dei gatti più anziani, gli amanti di questi pet sono curiosi di sapere quanti anni avrebbe il loro gatto rispetto agli anni umani. Ecco perché oggi vogliamo scoprire come calcolare l’età di un gatto.

Come calcolare l’età dei gatti

Proprio come i cani, i gatti invecchiano molto rapidamente durante i primi due anni di vita. Un gatto raggiunge l'età umana approssimativa di 15 anni durante il suo primo anno, poi 24 all'età di due anni.



Ogni anno successivo equivale a circa quattro anni per i gatti. Secondo il Guinness dei primati, il gatto più vecchio del mondo era Crème Puff, che visse fino a 38 anni! Ciò equivale a 168 anni in anni umani!



Vale la pena sottolineare che i gatti che vivono all'aperto invecchiano molto più rapidamente, forse anche due volte più velocemente di un gatto che vive in casa.

In genere, quest’ultimi possono vivere dai 12 ai 18 anni, e molti sopravvivono fino ai 20 anni. Il motivo? I gatti che vivono all’aperto corrono un rischio maggiore di incidenti, e sono più suscettibili alle malattie.

Esaminare i denti

Se non sai quanti anni ha il tuo gatto, come puoi saperlo? Calcolare l’età di un gatto può essere fatto in modo abbastanza affidabile controllando i suoi denti.

I gattini nascono senza denti, ma generalmente li hanno tutti o la maggior parte entro le quattro settimane di vita. Proprio come le persone, questi sono denti da latte e cadranno e verranno sostituiti; i gattini avranno i loro denti permanenti entro i quattro mesi.



Alcuni gatti hanno denti peggiori di altri, a causa della genetica, della cattiva alimentazione o della mancanza di cure veterinarie.

Ma nella maggior parte dei casi, un gatto giovane sotto i tre anni avrà solo poche macchie gialle sui suoi denti.

Se vedi il tartaro su tutti o sulla maggior parte di questi, potrebbe essere un po' più vecchio, di circa cinque anni; se, invece, noti forti macchie gialle o marroni o anche qualche dente mancante, probabilmente si tratta di un gatto anziano.

Le 5 fasi della vita del gatto

Ora che sai quanti anni ha il tuo gatto in anni umani, cosa significa effettivamente quel numero? Bene, la durata media della vita è compresa tra 20 e 25 anni e, durante questi anni, i gatti sperimentano diverse fasi della vita, proprio come gli esseri umani, ma attraversano ciascuna fase molto più velocemente di noi.



Nel 2021, l'American Animal Hospital Association e l'American Association of Feline Practitioners hanno aggiornato le loro linee guida sulle fasi della vita dei gatti, vediamole di seguito:

Gattino: dalla nascita fino a 12 mesi; questa è la fase di crescita in cui i gattini si sviluppano rapidamente. Giovane adulto: 1-6 anni. In questa fase, i gatti raggiungono le dimensioni reali e raggiungono il massimo della salute fisica. Imparano anche la struttura e il comportamento sociale. Adulto maturo: 7-10 anni, la fase matura è simile alla mezza età negli esseri umani. Senior: di età superiore ai 10 anni, in questa fase i gatti necessitano di maggiori cure e controlli sanitari frequenti poiché sono più suscettibili a vari problemi di salute. Questa fase è anche conosciuta come geriatrica. Fine vita: l'ultima fase della vita copre i cambiamenti che un gatto attraversa mentre si avvicina alla fine della sua vita.

Quali sono i segnali di un gatto anziano?

Ora che sappiamo come calcolare l'età del tuo gatto, vediamo quali sono i segnali di un gatto anziano.

Sì, perché ci sono alcuni indicatori fisici che possono aiutarti a farti un’idea su quanto sia anziano il tuo felino, come:

Denti: macchie gialle e accumulo di tartaro, denti mancanti

Mantello: pelo ingrigito, pelo più spesso e ruvido rispetto ai gatti giovani

Occhi: nuvolosità, lacrimazione e secrezione

Livello di attività: minore attività, peso o perdita muscolare (diventa più ossuto), anche l'artrite è più comune

Cambiamenti comportamentali: più miagolii, più vagabondaggi, aumento del livello di ansia, confusione o disorientamento.

Articolo originale su Today.it