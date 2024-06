Piccolo cigno soccorso e salvato nella notte dai vigili del fuoco

Soccorso e salvato nelle acque del lago di Bellano un piccolo cigno rimasto impigliato in un filo da pesca. I vigili del fuoco sono infatti intervenuti la scorsa notte tra mercoledì e giovedì tramite gli operatori del distaccamento di Bellano per prestare aiuto al "pulcino". La squadra Nautica ha raggiunto il volatile e lo ha prontamente liberato dal blocco del filo, per poi riconsegnarlo ai genitori.

Questi ultimi, la coppia di cigni adulti, hanno seguito da vicino le operazioni di salvataggio a lieto fine del loro piccolo. Un intervento dello stesso tipo era stato portato a termine anche l'estate scorsa sempre nello specchio di lago di Bellano: in quel caso venne aiutata un'intera famiglia di cigni rimasta ferita tra lenze e ami.