Tutti pazzi per l'airone cenerino salito sul tetto dell'auto

Lo hanno visto in tanti questa mattina atterrare sul tetto di un auto e da quella posizione non volersene andare più via. Almeno per una ventina di minuti, durante i quali i proprietari della vettura hanno lasciato l'auto in sosta senza ripartire per non disturbarlo. Il curioso episodio ha visto protagonista un airone cenerino nel parcheggio di piazza Garibaldi, sul lungolago di Mandello del Lario, alle 10.30 di sabato 1° giugno.

In poco tempo, tra la pizzeria Al Ghezz e la villa Falck, si è formato un capannello di gente intenta ad osservare il curioso comportamento dell'uccello. A detta di alcuni dei presenti, sembra che l'airone cinerino si sia affezionato a quella macchina in sosta perché vicina ad alcune piante dove si troverebbe un nido. La certezza è che l'airone è rimasto a lungo sull'auto in sosta a due passi dal lago, come si può vedere nelle foto scattate da Stefano Bolotta.