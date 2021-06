Microchip per il cane, cosa c’è da sapere

Vediamo quali sono obblighi e tempistiche per essere in regola con l'anagrafe canina

Sapete quali sono i passaggi da seguire se vogliamo che il nostro cane possa essere in regola secondo la legge italiana? Ecco i passi da seguire e le informazioni utili.

Tutti i proprietari/detentori di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali presso l'Anagrafe Canina Regionale, informatizzata entro 60 giorni dalla data di nascita, o prima di ogni movimentazione anche se di età inferiore a 60 giorni. L'ASL anagrafe canina nazionale e regionale è un organo statale sanitario pubblico preposto alla registrazione di tutti i cani presenti sul nostro territorio. Nasce per monitorare e contenere il fenomeno del randagismo.

L'iscrizione all'anagrafe canina è quindi obbligatoria e la mancata registrazione comporta delle sanzioni che possono arrivare oltre 200 euro.

A cosa serve il microchip?

Con un “lettore microchip” sarà possibile effettuare la lettura del numero, e quindi risalire ai dati del proprietario. Sono forniti di lettore microchip i Servizi Veterinari dell'ASUR, i Medici Veterinari libero professionisti e ogni Comando di Polizia Municipale.I cani provenienti da Regioni nelle quali è già attivo il servizio di anagrafe canina sono soggetti alla sola iscrizione all'anagrafe, considerando validi i contrassegni già apposti. I cani provenienti dall'estero o da Regioni nelle quali l'anagrafe non è stata istituita sono soggetti sia all'iscrizione all'anagrafe che all'inserimento del microchip. I medici veterinari hanno l'obbligo nell'esercizio della loro attività professionale di segnalare alla struttura competente dell'ASUR i casi di mancato inserimento di microchip.

L'inserimento del microchip identificativo avviene per i cuccioli entro 60 giorni dalla nascita e contestualmente all'iscrizione negli altri casi.

Chi può inserire il microchip

Il microchip può essere inserito da

veterinari libero-professionisti convenzionati

veterinari di delle società cinofile o delle associazioni di protezione degli animali

servizi veterinari dell’Asur

Obblighi del proprietario o detentore

I proprietari/detentori devono segnalare al Servizio Veterinario dell'Asur:

la scomparsa dell'animale immediatamente, con il mezzo di comunicazione più rapido, da confermare per iscritto entro 2 giorni dall'evento;

la morte dell'animale immediatamente, con il mezzo di comunicazione più rapido da confermare per iscritto entro 2 giorni dall'evento, per consentire al servizio veterinario l'eventuale accertamento delle cause di morte, qualora le medesime non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata;

il trasferimento a qualsiasi titolo dell'animale entro i 10 giorni successivi; la segnalazione deve essere fatta per iscritto e controfirmata dal nuovo proprietario;

il trasferimento di residenza del proprietario entro i 10 giorni successivi.

Tutti i dati vengono archiviati in un sistema informatizzato che costituisce l'Anagrafe Canina Regionale. L’iscrizione dei cani nell’anagrafe canina è lo strumento più importante per contrastare il problema del randagismo sul territorio. Si ricorda che per essere proprietari di un cane è necessario aver raggiunto la maggiore età.

Per la regione Lombardia sul sito Anagrafe Canina Lombardia potete trovare tutte le informazioni utili