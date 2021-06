Piscina, mare e montagna: consigli utili per insegnare a nuotare al cane

Tanti tips per aiutare il pet a prendere confidenza con l'acqua per una vacanza al mare o in montagna serena e tranquilla

Insegnare a nuotare al cane è importante se si desidera andare in vacanza al mare, in montagna oppure trascorrere una giornata in piscina.

Ma come insegnare a nuotare al cane? Ovviamente, la prima cosa da sapere è che non tutte le razze amano il contatto con l’acqua; in particolar modo il Carlino, il Bulldog francese, il Bassotto e il Boxer, ad esempio, sono specie di cani che faticano di più rispetto ad altre a nuotare.

Il motivo? Presentano una struttura corporea meno adatta all’acqua. Il torace più largo e le zampe corte, sono caratteristiche morfologiche che non facilitano questi cani a nuotare e, soprattutto, non permettono loro di restare a galla.

Quindi, è necessario per queste razze munirsi di ausili per assicurare un bagno in sicurezza.

Di seguito alcuni consigli utili per insegnare a nuotare al cane.

Prendere confidenza con l’acqua

Il primo step per insegnare a nuotare al proprio pet è fargli prendere confidenza con l’acqua.

Se si è al mare il consiglio è di avvicinarvi all’acqua piano piano, lasciando che il cane prenda confidenza con il nuovo elemento.

Rispettando i suoi tempi, il pet acquisirà sicurezza e pian piano porterà le zampe nell’acqua. Premiatelo con un biscottino non appena avrà raggiunto questo grande traguardo.

Entrare in acqua insieme al pet

Un altro consiglio è entrare in acqua insieme al pet.

Ecco come fare:

Prendetelo in braccio

Avvolgetelo in un abbraccio, in modo da bloccargli le zampe ed evitare movimenti sbagliati

Entrate pian piano in acqua e, restando sempre in prossimità della riva, immergetevi sempre tenendo stretti a voi il pet

Lasciatelo abituare al contatto con l’acqua e fatelo rilassare con coccole e carezze

A questo punto, rivolgendo lo sguardo verso la riva lasciate andare il cane restando sempre vicino a lui

Se lo vedete in difficoltà posizionate una mano sotto l’addome o sotto il petto per dare sostegno.

Dopo l’impresa premiatelo con un biscottino e riempitelo di complimenti.

Altri consigli per aiutare a prendere confidenza con l’acqua

Per aiutare il pet a prendere confidenza con l’acqua, ti consigliamo di:

non urlare e sgridare il cane se ha paura e si mostra restio a entrare in acqua

non lanciarlo in acqua

evitare all’inizio i fondali profondi

fare attenzione alla temperatura dell’acqua, che deve essere né troppo calda né troppo fredda

fare in modo che il cane, anche al guinzaglio, si avvicini lentamente all’acqua

rispettare i tempi e le paure del pet senza costringerlo.

Gli accessori da portare in spiaggia o in piscina

Oltre a insegnare a nuotare al pet, è importante avere a disposizione tutti gli accessori per un bagno in acqua in totale sicurezza. Cosa portare in spiaggia o in piscina?

Noi vi consigliamo un telo per asciugarlo e farlo rilassare dopo il bagno; una pettorina o un imbrago galleggiante per un bagnetto in sicurezza.

Tra gli altri accessori da avere vi consigliamo un ombrellone oppure una tenda per la spiaggia, la ciotola con dell’acqua fresca sempre a disposizione, il kit di primo soccorso e il numero di un veterinario vicino e facilmente raggiungibile in caso di emergenza.

Quando ha finito il bagnetto asciugatelo per bene e togliete tutti i residui di sabbia o terra dal pelo, in modo da evitare l’insorgere di irritazioni, dermatiti o infiammazioni cutanee.