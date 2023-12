Vicino al Lecchese il primo parco giochi per cani in Italia. Con eventi natalizi

A Iagolandia arriva il Natale e quest’anno è ancora più magico! Per la prima volta il primo parco giochi a tema per cani in Italia verrà interamente allestito a tema natalizio per un mese intero e non solo per un weekend. Per tutto il mese sarà possibile venire a divertirsi col proprio cane in un’atmosfera unica. Il parco si trova nel comune di Guanzate, in provincia di Como, a circa 45 minuti da Lecco. Una bella idea dunque per una gita fuoriporta con il proprio amico a quattro zampe.

"Quest’anno abbiamo voluto fare qualcosa di diverso, un vero e proprio villaggio di Natale per i cani e i loro proprietari - spiegano le fondatrici di Iagolandia, Martina Comollo, responsabile organizzativa, e Grazia Maldini, educatrice cinofila - Ci saranno anche due eventi ma in questo modo abbiamo pensato di dare la possibilità a più persone di venire a divertirsi in un arco di tempo più lungo, senza dover necessariamente partecipare ad una attività. Infatti si potrà scegliere di portare il proprio cane anche solo a giocare nelle 4 aree tematiche e nel frattempo godersi un po’ di tranquillità e relax".

Ci sarà anche la Casa di Babbo Natale

All’interno del parco ci sarà anche la casa di Babbo Natale dove poter partecipare anche a un contest con dei premi in palio, ci saranno degli allestimenti realizzati da noi e diversi punti selfie a tema. Verranno inoltre proposte delle sorprese diverse ogni settimana. "Faremo ben due eventi durante questo mese: il primo il 10 dicembre La Fuga di Babbo Natale (esaurito in un giorno) in cui i cani saranno impegnati a ritrovare Babbo Natale che è scomparso misteriosamente insieme alle sue renne. Si svolgerà in parte nel parco giochi e in parte nel bosco - aggiungono Martina a Grazia - Il secondo è il classico evento di Natale che quest’anno è alla sua terza edizione. Un vero e proprio party con lo shooting fotografico di Phrancesca Photos, Babbo Natale che consegna regali, panettone e brindisi e per i cani divertimento in libertà nelle aree". Si svolgerà il 17 Dicembre e sono rimasti pochissimi posti.

"Siamo state le prime a realizzare a misura di cane eventi per gli umani"

"Lo scorso evento di Halloween è stato un successo, e allora perché non dedicare un mese intero alla festa più amata dalle persone? - aggiunge Comollo - Inoltre abbiamo pensato che spesso le persone vogliono visitare luoghi a tema natalizio ma spesso non sanno se possono portare il loro amico a 4 zampe o magari questi luoghi sono troppo affollati per loro. Quindi perché non portarli nell’unico posto pensato a misura per loro?". Per accedere al parco è sempre necessaria la prenotazione, da effettuare inviando un messaggio su WhatsApp al numero 392.5425057.

"Con Natale a Iagolandia si conclude un anno ricco di eventi e di soddisfazioni - conclude Maldini - Non solo siamo state le prime a realizzare a misura di cane eventi solitamente per gli 'umani”' (Aperitivo con delitto, escape room, C’era una volta il west sono solo alcuni degli eventi di quest’anno) ma soprattutto siamo contente che il parco giochi sia diventato un punto di riferimento per il divertimento col proprio cane, arrivano infatti a trovarci anche da altre regioni, e un luogo di ritrovo per quelli che per noi sono gli Amici del Parco Giochi".

Il parco è ampio 3.000 metri quadrati

Iagolandia è il primo e unico parco giochi a tema per cani d’Italia. Situato a Guanzate (Como), a 20 minuti da Milano, si estende per 3.000 metri quadri, suddivisi in 4 aree tematiche, ognuna con giochi diversi. Il progetto ideato da Martina Comollo e Grazia Maldini nasce per permettere a cani e proprietari di avere un posto bello, sicuro e divertente in cui passare del tempo insieme. Ha aperto nel 2021 e ad oggi ha accolto oltre 1.300 cani.