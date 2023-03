Un esemplare di pesce istrice, conosciuto anche come pesce porcospino punteggiato, è stato trovato spiaggiato a Santa Marinella, sul litorale laziale poco più a sud di Civitavecchia. Il pesce, di 60 centimetri, è stato segnalato da un pescatore grazie alla campagna "Attenti a quei 4!" lanciata per informare i cittadini sulla presenza di quattro pesci alieni potenzialmente pericolosi per la salute umana. A documentare il ritrovamento sono l'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e Cnr-Irbin (istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del consiglio nazionale delle ricerche).

Il Chilomycterus reticulatus, questo il nome scientifico dell'animale, non si dovrebbe trovare nei nostri mari essendo un pesce che bazzica gli oceani e le acque sub-tropicali. Finora l'unica segnalazione di questo pesce nel Mediterraneo risale al marzo 2008 quando un esemplare venne trovato a Sant'Antioco, in Sardegna.

Il pesce istrice, si legge nel comunicato di Ispra e Cnr-Irbin, presenta un corpo gonfiabile ricoperto di grosse spine, denti fusi in placche e una caratteristica livrea maculata su dorso e pinne. Si nutre principalmente di ricci di mare e molluschi conchigliati. Appartiene alla famiglia Diodontidae, la cui commercializzazione a scopo alimentare è vietata già dal 1992, per via della possibilità di accumulare la tetrodotossina, sebbene in misura minore rispetto ai pesci palla della famiglia Tetraodontidae. L'esemplare trovato sulla costa laziale potrebbe essere arrivato dall'Atlantico orientale attraverso lo Stretto di Gibilterra o provenire da un rilascio da acquari.

Il video del pesce istrice

(Video dal canale YouTube dell'Ispra)

I pesci "alieni" trovati nei nostri mari: infografica

