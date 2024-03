Trovato un enorme pesce luna spiaggiato: pesa una tonnellata

Un esemplare di pesce luna dal peso di circa una tonnellata è stato rinvenuto sulla spiaggia di Valverde di Cesenatico, nella provincia di Cesena. L'enorme carcassa è stata rimossa nella mattina di oggi, domenica 3 marzo, come confermato dal sindaco Matteo Gozzoli: "È stato recuperato il corpo spiaggiato di un Pesce Luna dal peso record di 1000 chili. Grazie ai tecnici comunali, ai volontari di Radio Soccorso Cesenatico, al Centro Sub “Roberto Zocca” e della ditta Amici animali di Ravenna".

Le curiosità sul pesce luna

Il pesce luna è presente nel Mediterraneo e anche in Adriatico ma non è certo comunissimo. Deve il suo nome all’aspetto singolare (molto compresso sui fianchi con una pinna caudale formata da una corta escrescenza carnosa poco mobile) che lo fa sembrare quasi formato dalla sola testa. Può raggiungere taglie ragguardevoli, sino a oltre 4 metri di altezza per 3 di lunghezza, ed è il pesce osseo più pesante in assoluto: il record sinora noto è rappresentato da un individuo accidentalmente pescato al largo delle isole Azzorre che raggiungeva i 2.744 chili. Appartiene all’ordine tetradontiformes, lo stesso dei pesci palla, e non è commestibile perché potenzialmente tossico.

Nuota spesso in superficie con la grande pinna dorsale parzialmente emersa, per cui può essere facilmente scambiato per uno squalo. Altrettanto spesso si lascia galleggiare in posizione orizzontale (come un bagnante che “fa il morto”) esponendo il suo enorme corpo ai raggi solari: pare che sia un sistema per liberarsi dei parassiti che vengono in questo modo offerti agli uccelli di passaggio. Questa abitudine ha fatto sì che nei paesi anglofoni venga anche chiamato sunfish (pesce sole). È infine convinzione diffusa che il pesce luna sia particolarmente longevo e che possa superare il secolo di età, ma non ci sono studi adeguati a conforto di questa affermazione.

Articolo originale su Today.it