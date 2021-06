Andare in vacanza con il gatto: cosa portare?

Andare in vacanza con i nostri amici a quattro zampe è possibile. Basta portare sempre con sé tutto il necessario per garantire al pet un soggiorno e un viaggio di relax e divertimento.

Si sa, i gatti sono animali molto abitudinari che non amano molto i cambiamenti; ecco perché non bisogna dimenticare tutti gli accessori must have per il pet, evitando di stressarlo e organizzandosi al meglio.

Ecco la nostra guida su cosa portare in vacanza con il gatto.

Trasportino

Il trasportino rientra tra gli accessori indispensabili da portare in vacanza con il gatto. Infatti, è proprio dentro il trasportino che il pet deve stare durante tutto il viaggio, soprattutto per gli spostamenti in macchina sia per la sicurezza dell’animale sia per quella del padrone.

Esistono varie tipologie di trasportino, quello morbido, detto anche trasportino a borsa, simile a una sacca dotata di fondo rigido e di lunghi manici per essere indossata come fosse uno zaino; oppure quello rigido, che consiste nel classico box in plastica o metallo.

Lettiera

Un altro accessorio indispensabile è la lettiera da viaggio, pratica, facile da usare e igienica.

Si tratta di modelli leggeri e comodi per essere trasportati in vacanza, perché sono pieghevoli e poco ingombranti. In commercio vi sono le tipologie pieghevoli in tessuto, ma anche le opzioni usa e getta; quest’ultime di solito sono realizzate in materiali riciclabili biodegradabili e facilmente smaltibili.

Giochi e stuzzichini

Può sembrare banale e scontato, ma tra le cose da portare in vacanza con il gatto ti consigliamo anche dei giochi e degli stuzzichini.

I primi servono a intrattenerlo e a evitare che si agiti e annoi soprattutto in caso di viaggi lunghi, mentre gli stuzzichini tornano utili per placare la fame del pet, ma anche per accontentarlo e dargli un premio se si comporta bene durante tutto il viaggio.