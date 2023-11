"Aiutateci a ritrovare il cane Ares, disperso in Valsassina"

"Lui è Ares, sparito nel nulla già da alcuni giorni ad introbio, in Valsassina. Ma potrebbe essere ovunque. I proprietari non sono della zona, ma si trovavano lì per lavoro. Vi prego, se qualcuno dovesse averlo visto ci faccia avere possibili informazioni utili al suo ritrovamento ai numeri 347 4729836 e 333 230 3793".

L'appello per ritrovare il cane Ares, uno splendido pastore tedesco disperso in zona Introbio ormai da una decina di giorni, è giunto anche alla redazione di LeccoToday da parte di una lettrice che ha aggiunto: "Sappiate che Ares ha una famiglia che lo cerca e lo aspetta. Aiutateci a ritrovarlo".