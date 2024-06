L'impegnativa esercitazione dei vigili del fuoco tra Calolzio e Olginate

Quattro giornate di esercitazioni con ben 25 vigili del fuoco all'opera tra Olginate e Calolziocorte. L'impegnativo addestramento ha coinvolto gli operatori della provincia di Lecco, tra il lago e il fiume Adda, per mettere in pratica una serie di manovre tecniche per il salvataggio e il soccorso in ambito fluviale.

Nell'esercitazione - notata anche da diversi passanti nella zona - sono stati simulati diversi interventi, in particolare: la manovra di calata del gommone dal ponte con relativa discesa degli operatori, la disostruzione con motosega di materiale che ostruisce il ponte e il recupero di una persona infortunata con la barella. (Sotto alcune immagini scattate durante le 4 giornate)