Cestini stracolmi di rifiuti: "Troppa inciviltà, la città merita più decoro"

"Un altro episodio di inciviltà e degrado nella nostra città. In troppi lasciano i rifiuti nei pressi di cestini già stracolmi di spazzatura, con gli scarti che cadono e sporcano a terra. Credo sia giusto segnalare il problema per trovare soluzioni. Lecco merita infatti più cura e decoro".

La segnalazione è giunta questa mattina, domenica 29 gennaio, alla redazione di LeccoToday da parte di una nostra lettrice - Francesca da Lecco - che ci ha inviato questa foto scattata a un cestino stracolmo di Corso Martiri della Liberazione, all'altezza del ponte della ferrovia. Sempre Francesca ci ha poi inviato l'immagine di un materasso e altri sacchetti appoggiati sotto il ponte del torrente Bione a poca distanza da dove, durante una passeggiata, ha notato il cestino con i rifiuti a terra.

"Ma a Lecco c'è anche chi dorme sotto i ponti? - si chiede la persona che ci ha inviato l'immagine sotto - anche in questo caso servirebbero contromisure sia per il decoro della città, sia per il bene della persona in difficoltà".