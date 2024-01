Soccorso un cervo in difficoltà rifugiatosi in un prato privato

Soccorso un cervo in difficoltà a Dorio, comune dell'Alto lago lecchese. Tre operatori del nucleo faunistico della Polizia provinciale di Lecco sono infatti stati impegnati nei giorni scorsi per più di tre ore in un intervento che ha riguardato un esemplare di cervo maschio rimasto immobilizzato in un'area verde. Nel momento in cui è stato individuato, il quadrupede non era ferito, ma si trovava in uno stato di "tranquillità" e "rallentato" in un prato privato, ma aperto, nel territorio comunale di Dorio.

Una volta svolti gli accertamenti di polizia mirati a escludere eventuali azioni illecite, gli agenti provinciali hanno proceduto - insieme al veterinario dell’Ats presente sul posto - al recupero e al trasporto del cervo al Cras di Calolziocorte per le cure del caso. Il centro "Stella del nord" ha infatti una convenzione con la Provincia di Lecco, in quanto struttura specializzata nella cura di animali feriti o con problemi di salute.