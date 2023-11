Non solo Lecco e il lago: i 10 eventi di Natale più suggestivi della Lombardia

Sta già per entrare nel vivo la suggestiva atmosfera natalizia a Lecco e in Lombardia. Mercatini, luci proiettate sulle città, piste di pattinaggio, colori, dolci a tema, bancarelle e giochi per ogni età: sono tantissime le iniziative in programma nella città del Manzoni e in altre località della provincia, a partire da quelle affacciate sul lago. Ecco una breve guida per illustrarvi 5 eventi simbolo del Natale proposti nel Lecchese e altrettante idee per una bella gita fuori porta in regione. Partiamo proprio dall'iniziativa simbolo di Lecco e cioè le spettacolari luci proiettate sui palazzi del centro, per arrivare alla sfilata dei Babbo Natale in moto della Valle San Martino, fino agli show di Leolandia, alla tradizionale Fiera degli Oh Bej! Oh Bej! di Milano, e altro ancora. Buona scelta.

"Luci su Lecco" e il villaggio degli elfi

Sono tornate a splendere le "Luci su Lecco" per un Natale sempre più magico e coinvolgente, in grado di conquistare residenti e turisti. Lo show di giochi di luce e colori si è acceso in piazza XX Settembre e in piazza Cermenati sabato 25 novembre, e proseguirà per tutti i giorni delle festività - dalle ore 17 alle 23.30 - fino a domenica 7 gennaio, sempre su iniziativa dell'associazione "Gli Amici di Lecco" con il sostegno di Confcommercio, Comune di Lecco e a altri sponsor e istituzioni. La realizzazione del progetto è affidata alla ditta Proietta. Le proiezioni con i disegni di luce natalizie stanno illuminando gli edifici del centro, Palazzo delle Paure con il video mapping, e il lungolago. Molto apprezzato anche il Villaggio degli Elfi con il trenino, la giostra e l'albero parlante. Per la gioia di grandi e bambini.

All'Orrido il Natale è ancora più bello con il Magic Christmas Lights

Si riaccendono le luci di Natale all'orrido di Bellano, una delle gole naturali più suggestive d'Italia. Dopo il successo dello scorso anno, torna infatti l'iniziativa "Orrido Magic Christmas lights - Candy Christmas edition": da sabato 2 dicembre il pubblico potrà attraversare un magico percorso che gioca con il buio della sera e rende l'antico canyon solcato dal torrente Pioverna un luogo unico nel suo genere, tutto da scoprire. In questa terza edizione c'è anche una location a tema chiamata "Candy Christmas", nella quale grandi e bambini potranno immergersi in un mondo incantato fatto di bastoncini candy, omini di marzapane, pan di zenzero, casette colorate e tanto altro. L'inaugurazione si terrà alle ore 16.30 di sabato e l'accensione delle luci proseguirà fino a domenica 28 gennaio 2024 (clicca qui per altre info su tariffe, acquisto biglietti e orari).

Torna il Babbo Natale in moto con gli Innominati Bikers

Torna per la terza edizione il Babbo Natale in moto. L'appuntamento è in programma sabato 16 dicembre, ma la macchina organizzativa è già entrata nel vivo, grazie all'impegno degli Innominati Bikers, motoclub della Valle San Martino. Oltre all'aspetto aggregativo e alla festa sulle due ruote, l'iniziativa avrà anche uno scopo benefico. La colorata carovana motociclistica partirà alle ore 14 di sabato 16 da piazzale Figini a Vercurago per un tour di circa un'ora lungo le strade del territorio. Alle 14.30 si terrà uno spettacolo natalizio da parte delle scuole dell’infanzia presso il vicino oratorio del paese. Alle 15.30 arriveranno le moto, mentre alle 16 si terrà la consegna dei regali e ci sarà spazio per le foto con Babbo Natale e la merenda. Aderiranno al Babbo Natale in moto anche la scuole dell'infanzia Papa Giovanni XXIII di Vercurago, la Mere Susanne di Torre de' Busi e la paritaria Angeli custodi di Carenno.

Pista di pattinaggio sul ghiaccio e mercatini a Colico

A Colico è già atmosfera natalizia. Nei giorni scorsi sono andati in scena i primi mercatini con numerose idee regalo, prodotti enogastronomici locali e artigianali, oltre a un evento con giochi in legno, quelli di una volta, per un gradevole tuffo nel passato. I mercatini saranno nuovamente aperti dalle ore 10 alle 19 nelle seguenti date: 2-3-8-9-10-16-17-23-24-26-30-31 dicembre; 1-6-7 gennaio. Inaugurata anche la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Garibaldi. La bellissima posizione della piazza permetterà di pattinare con una suggestiva vista sul Lago di Como. La pista di pattinaggio sarà aperta tutti i giorni fino al 7 gennaio 2024.

Festività stellari al Planetario

Al Planetario civico di Lecco, nel corso del mese di dicembre, i consueti momenti di approfondimento saranno affiancati da una programmazione ispirata alle festività, dalla stella di Natale alla ricerca di Santa Claus, con focus importanti sulle serie tv di 50 anni fa e sulla scienza di Oppenheimer. Tornano, con 5 appuntamenti, le proiezioni dedicate alla stella cometa e al mistero che circonda le parole dell'evangelista Matteo relative all'astro che guidò i Magi: si terranno domenica 17 alle 10, venerdì 22 e 29 dicembre alle 21 e, infine, lunedì 1 e domenica 7 gennaio alle 16. La magia del Natale sarà presente anche negli appuntamenti dedicati ai bambini: dopo il primo sabato del mese che vedrà protagonista il Piccolo Principe alle 15 e alle 16.30 e sabato 16 e 23 dicembre ai medesimi orari, sarà l'occasione per andare a scoprire chi potrebbe essere Santa Claus. Infine, sabato 6 gennaio toccherà ai Magi con "Stelle, incenso e mirra". Le osservazioni del cielo ai Piani d'Erna si terranno mercoledì 13 dicembre e il 3 gennaio alle 20, in concomitanza con due sciami di stelle cadenti: le Geminidi a dicembre e le Quadrantidi a gennaio, mentre domenica 3 dicembre alle 10 e 10 dicembre alle 16 si terranno le consuete proiezioni in cupola.

A Milano torna immancabile la Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!

Dal 7 al 10 dicembre a Milano, in Piazza Castello, torna la Fiera degli Oh Bej Oh Bej, il più tradizionale e popolare degli appuntamenti della settimana di Sant’Ambrogio. Organizzata in onore del Patrono della città, Sant’Ambrogio, festeggiato il 7 dicembre, la fiera durerà 4 giorni e ogni anno è una tappa obbligata per ogni milanese e turista a caccia del regalo perfetto. Come ricordano i colleghi di MilanoToday, i mercatini sono anche l'occasione giusta per respirare l’atmosfera di festa del weekend più importante prima di Natale. Alla Fiera degli Oh Bej Oh Bej! si potranno trovare prodotti di ogni genere e per tutte le tasche: vi espongono infatti rigattieri, fioristi, artigiani, mestieranti, venditori di stampe e libri, maestri del ferro battuto, rame e ottone, giocattolai, venditori di dolci, oltre alle bancarelle di caldarroste e di “Firunatt” o “Firòn”, le tradizionali castagne affumicate infilate a formare lunghe “collane”, e produttori di miele e affini. Passeggiare lungo i viali sorseggiando una bevanda calda e assaporando dolci tradizionali (da non dimenticare che il panettone comincia già ad allietare i palati di piccoli e grandi proprio i questi giorni), è un’esperienza da non perdere per conoscere la città come la amano i milanesi.

A Leolandia l'incanto di Natale è già nell'aria

Leolandia si trova a capriate San Gervasio, nella vicina provincia di Bergamo, ed è tra i primi parchi a tema in Italia in cui si può già respirare l’atmosfera di Natale. A dare il benvenuto agli ospiti, un altissimo e splendente albero dai mille colori, sormontato da una stella dorata e circondato da giganteschi pacchi dono, pieni di sorprese. Tra fiocchi di neve e centinaia di decorazioni scintillanti, il "Natale Incantato di Leolandia" porta grandi e piccini in un mondo magico, popolato di elfi e fate, ispirato alle atmosfere del nord Europa, nel quale trovano spazio anche tanti simpatici pinguini! Ospite d’onore: Babbo Natale, pronto ad accogliere i bambini nella sua baita, per ricevere le loro letterine e scattare una foto ricordo. Vicino alla grande giostra dei cavalli gli animatori del truccabimbi trasformano i piccoli ospiti del parco in principi e dame, con vivaci make-up a tema; fiumi di cioccolata calda, zucchero filato e altre squisite leccornie accompagnano le giornate. Appuntamento speciale inoltre con gli spettacoli a tema natalizio: dallo show di benvenuto alla grande parata che chiude la giornata di Leolandia sotto un’incantevole nevicata. Dopo aver vinto il Parksmania award per il miglior spettacolo indoor con il musical della stagione estiva, per il Natale Incantato Leolandia presenta “Merry Christmas! La Notte di Natale”, un grande show ispirato alla tradizione di Broadway, con costumi e scenografie originali e una colonna sonora che comprende gli evergreen della tradizione natalizia di tutto il mondo. Tutte le informazioni sul sito www.leolandia.it.

La Città dei Balocchi a Cernobbio

Dal 7 dicembre al 7 gennaio 2024, Cernobbio ospiterà la 30° edizione de La città dei Balocchi, format creato dal consorzio Como Turistica. Come spiegato dai colleghi di QuiComo, sta per entrare nel vivo un programma coordinato di eventi dislocati sul territorio di Cernobbio mirati a rendere più viva la città e a creare occasioni di incontro, di svago e di cultura per i residenti e i turisti in arrivo sul lago. La nuova Città dei Balocchi sarà una manifestazione studiata per rispecchiare la città di Cernobbio, dove diverse anime, differenti tra loro, convivono e reciprocamente si valorizzano. I punti più caratteristici di Cernobbio saranno uniti in un itinerario ideale che partendo da Villa Bernasconi, attraverso un incantevole percorso di luci per le vie cittadine, arriverà al Calendario dell’Avvento, realizzato con l’intelligenza artificiale, e poi al villaggio natalizio allestito in Riva, motore pulsante della vita cittadina. Il mercatino, la pista di pattinaggio, l’albero di Natale, gli allestimenti illuminotecnici, le animazioni e gli intrattenimenti, restituiranno un'atmosfera invernale che diventerà richiamo per tutti coloro che desiderano celebrare il Natale.

Gonfiabili, animali e casa di Babbo Natale: il villaggio di Natale gratis in Brianza

Torna in Brianza il Villaggio di Natale organizzazato a Seregno dall'associazione Madonna della Campagna. Come illustrato dai colleghi di MonzaToday, l'appuntamento in programma sabato 23 dicembre in via Cagnola sarà caratterizzato da gonfiabili a tema natalizio, luna park di giochi, la casa di Babbo Natale, gli elfi e altre attrazioni a tema per scivolare, saltare e scattare simpatiche foto ricordo. I magici personaggi introdurranno i visitatori negli stand tra truccabimbi e antichi giochi in legno di una volta. Alle ore 11.30 le mascotte Disney giocheranno e faranno ballare tutti i bambini con una simpaticissima baby dance, il tutto sotto lo sguardo attento del protagonista della festa: Babbo Natale in persona. Seduto sul suo trono incontrerà i più piccoli per ricevere le letterine dei desideri ed una natalina postina rilascerà loro una ricevuta con timbro ufficiale. Direttamente dalle sue stalle in Lapponia arriveranno veri animaletti, cavalli, pony e pecorelle da conoscere e coccolare, e poi ancora suggestive musiche natalizie, una selezione di mercatini ed uno stand gastronomico con specialità calde creeranno la giusta cornice a questo magico villaggio. L'ingresso è libero e gratuito dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30.

La suggestione dei mercatini di Natale a Bormio

Dedicati all'artigianato artistico e familiare sono il luogo giusto in cui scoprire diversi oggetti frutto di creatività e abilità manuale. I mercatini di Natale di Bormio saranno aperti l'1 e 2 dicembre, dal 6 al 10 dicembre, dal 15 al 17 dicembre, dal 21 al 24 dicembre 2023 e dal 26 dicembre al 7 gennaio 2024. Si tratta di una location decisamente suggestiva in una cittadina di montagna molto apprezzata e frequentata anche dai turisti lecchesi. Inoltre, come ricordano i colleghi di SondrioToday, in occasione dei Winter World Master Games (clicca qui per info sull'evento) i mercatini di Natale saranno disponibili anche dall'11 al 21 gennaio 2024.