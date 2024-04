I valori del XXV Aprile e i Sentieri della memoria

I rappresentanti della sezione Lario Orientale dell’Anpi hanno partecipato alle principali celebrazioni organizzate con i sindaci del territorio, per festeggiare il 79° compleanno dell’Italia libera e democratica. Stefano Sacco a Mandello del Lario e gli oratori Roberto Citterio a Fiumelatte di Varenna ed a Bellano, Angelo De Battista a Colico e Pierfranco Mastalli a Dervio. L'occasione è stata importante anche per riscoprire alcuni di quei sentieri della memoria che scorrono sulle alture del ramo lecchese del lago, luoghi simbolo della Resistenza.

"Oltre a ricordare i singoli accadimenti storici di ciascuna località, come Anpi abbiamo voluto anche ribadire che celebrare il 25 aprile è anche un momento del presente, in cui cerchiamo, tra i lasciti della Resistenza, la bussola che ci indichi la strada in un mondo complesso e difficile - spiegano i portavoce dell'Anpi - Quella bussola è la Costituzione Repubblicana, frutto della Resistenza: oggi, purtroppo, vediamo messo in discussione l’impianto della nostra Legge fondamentale che ha dato vita alla Repubblica, una e indivisibile, fondata sul lavoro (art.1) e sulla pari dignità sociale delle persone, che la Repubblica stessa si impegna a garantire (art.3)".

"Dobbiamo sempre attuare e non indebolire la nostra Costituzione. Anche perché, tra i suoi valori c’è quello che oggi è il più necessario: il valore della pace. Oggi purtroppo il mondo è funestato da molte guerre e due sono sulla porta di casa, in Ucraina e in Palestina. Da sempre l’Anpi è in prima fila a condannare la guerra e a chiedere la pace. Una scelta che non deve stupire, perché se è vero che la Resistenza è stata anche armata, è altrettanto vero che la guerra non l’hanno proclamata i partigiani ma c’era già, scatenata dal nazismo e dal fascismo e che la libertà e la pace sono state le principali aspirazioni degli uomini e delle donne della Resistenza".

"In questo 25 aprile l’Anpi fa un appello: non cediamo a chi ci dice che la guerra è inevitabile, ma facciamo rivivere la speranza in un mondo migliore, unito nella ricerca di una buona convivenza tra i popoli, fondata anche sull’equa distribuzione delle risorse. La piena attuazione della Costituzione è il vero programma di rinascita dell’Italia: a tal fine chiudiamo con una citazione del monologo di Antonio Scurati censurato dalla Rai 'Finché quella parola - antifascismo - non sarà pronunciata da chi ci governa, lo spettro del fascismo continuerà ad infestante la casa della democrazia italiana".