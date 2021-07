I 10 luoghi più romantici in provincia di Lecco

Quali sono i luoghi migliori da visitare con il proprio o la propria innamorata? La provincia di Lecco, nella sua conformazione eterogenea tra lago e montagna, ne offre numerosi. Ne abbiamo selezionati alcuni per suggerirli ai nostri lettori. Non prendetela come una classifica vera e propria (impossibile dire quale siano i migliori), ma come semplici consigli.

La passeggiata di Varenna

Da sempre Varenna rappresenta il luogo simbolo degli innamorati nel Lecchese: la passerella che si snoda sul lago, con vista su Bellagio e sul centro Lario, ai piedi di un borgo da cartolina. Chi può affermare di non avere mai portato il proprio o la propria partner a passeggiare a Varenna? Negli ultimi tempi anche la televisione nazionale ha dedicato servizi e attenzione al paesino lariano, definendolo il "paese degli innamorati".

Funivia dei Piani d'Erna

Se si vogliono emozioni forti, la funiva dei Piani d'Erna è pronta a regalarne in quantità industriale. Partenza da Versasio e arrivo sotto le guglie del Resegone. Una salita mozzafiato che ripaga con una vista impagabile sul lago e sulle Prealpi orobiche. Giunti in cima si può trascorrere una piacevole giornata con il Parco Avventura e itinerari per il trekking.

Belvedere ai Resinelli

I Piani Resinelli costituiscono da sempre uno dei luoghi più affascinanti per gli innamorati, con i loro silenziosi sentieri tra i boschi. La passeggiata del Parco Valentino, ad anello, dura circa un'ora, a un'altitudine superiore ai mille metri, per un dislivello di 171 metri. La partenza è proprio dalla località che sovrasta, come un balcone naturale, Lecco e i suoi laghi, e che ultimamente si è arricchita di una terrazza panoramica, al Belvedere, in grado di offrire una veduta unica di Lecco, del lago e della Brianza, sporgendosi fino a dieci metri nel vuoto.

Le calogge di Corenno Plinio

È ormai stabilmente la prima località lecchese tra i "Luoghi del cuore" del Fai votati sul web dagli utenti: parliamo di Corenno Plinio, borgo medievale situato sulla sponda orientale del lago nel comune di Dervio e facilmente raggiungibile dalla Strada Provinciale 72. Molte, e racchiuse nella piccola frazione, le attrazioni da visitare, dalle caratteristiche "calogge" (le ripide scalinate) alla chiesa di San Tommaso di Canterbury, ai vari punti panoramici e a suggestive darsene.

Tempesta e impeto all'Orrido di Bellano

Percorrere la passerella all'Orrido di Bellano, mano nella mano, è il modo migliore per gestire le mille emozioni offerte dalla gola naturale formata dallo scorrere impetuoso del Pioverna. Chi è stato all'Orrido a fianco alla persona che ama conosce bene queste sensazioni di "sturm und drang", tempesta e impeto. Momenti brevi che restano scolpiti nella memoria.

Pista ciclabile sull'Adda

Due cuori e due selle... una delle attività preferite degli innamorati è un itinerario in bicicletta. Fra i migliori percorsi, nel Lecchese, c'è sicuramente la pista ciclabile dell'Adda. Dal rione di Pescarenico si pedala fino a Pescate, Garlate, quindi volendo si può allungare il percorso fino a Brivio e poi a Trezzo d'Adda, sempre costeggiando il fiume. Il panorama è gradevole e ricco di suggestioni.

Il castello di Vezio

Tappa obbligata a Vezio lungo il percorso tra Varenna e Perledo, per ammirare l'omonimo Castello. Raggiungibile dalla salita a gradoni con partenza dalla località Olivedo. L'origine dell'antica fortezza non è chiara, si trovano testimonianze della sua presenza già nel 1169. Da anni vi è attivo un centro di addestramento di falconeria, dove è possibile ammirare esibizioni. Se cercate un punto di osservazione del lago senza confronti, Vezio è il posto ideale. Aperto tutti i giorni, chiuso in caso di maltempo. Animali non ammessi.

Il rione di Pescarenico

Uno dei luoghi da sempre più romantici è il rione di Pescarenico, capace di ispirare persino il Manzoni. Il quartiere sull'Adda regala scorci unici e caratteristici di una Lecco che non c'è più, percorribile a piedi o in bicicletta. La presenza di qualche ristorante consente anche di fermarsi a pranzo o a cena.

Tramonto sul Matitone

Il Campanile di San Nicolò è la seconda torre campanaria più alta d'Italia e una delle più alte di tutta Europa, con i suoi 96 metri d'altezza e 380 gradini. Oggi è possibile salire fino alla sommità del campanile, dove si trova un terrazzo panoramico. Chiamato "il Matitone", per la sua singolare forma appuntita, il Campanile è uno dei simboli della città di Lecco, uno dei suoi monumenti più amati. La sua sagoma si staglia sopra la città, e lo rende immediatamente riconoscibile anche quando si arriva dal lago. Ammirare il tramonto da lassù è imperdibile per qualsiasi coppia.

Gita in battello

Partenza da Lecco, destinazione centro lago. Nessuno può dire no a una gita in battello. Durante la stagione estiva le corse sono numerose sia in settimana sia nel weekend. Non solo Bellagio e Varenna, le perle del lago; il romanticismo si cela nel viaggio stesso fra le onde, con la possibilità di ammirare i paesi della riviera nella loro unicità, e ancora le montagne, le ville e le dimore antiche del territorio.