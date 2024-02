Festa grande a Castello: Paolina compie cent'anni

Prestigioso traguardo per la signora Paolina. La donna, residente nel rione di Castello, ha festeggiato l'arrivo dei 100 anni e ha ricevuto la visita del sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni: “Buon compleanno alla signora Paolina, nostra concittadina che vive a Castello, per i suoi 100 anni”, scrive il primo cittadino del capoluogo sulla propria pagina Facebook. “A tutti i centenari e le centenarie è mio grande piacere portare l'augurio della città di Lecco nel giorno del loro compleanno, in questo traguardo cosi speciale”.

A Lecco sono ben 12 le persone che, nel solo 2024, compiranno il secolo di vita; 25, invece, sono gli ultracentenari che vengono sempre raggiunti da uno speciale augurio del Comune.