Un enorme '150' sul San Martino: è il compleanno del Cai Lecco

Anche il San Martino celebra il 150esimo anniversario del Cai Lecco. La sezione cittadina di una delle associazioni più prestigiose del territorio taglia il prestigioso anniversario e, per l'occasione, prosegue nella lunga serie di iniziative celebrative scattate lo scorso febbraio e destinate a esaurirsi solo nel prossimo ottobre.

Nella serata di mercoledì in pochi avranno fatto a meno di notare l'enorme scritta '150', che identifica il logo dell'anniversario, proiettata con giochi di luce sul monte San Martino che guarda dall'alto la città.

Con il naso all'insù, i lecchesi che ancora non lo sapessero hanno così avuto modo di apprendere delle candeline che la sezione intitolata a Riccardo Cassin spegne in questo 2024, mentre un evento di presentazione si svolgeva all'auditorium della Casa dell'Economia di via Tonale.

Il libro sui primi 50 anni

Per l'occasione è stato infatti pubblicato un libro che ripercorre nel dettaglio i primi 50 anni del Cai Lecco, dal 1874 al 1924: In cammino con i pionieri è il titolo dell'opera ed è frutto di un attento lavoro di archivio da parte degli autori Alberto Benini, Pietro Corti e Sergio Poli. Fra le sue righe si possono trovare storici racconti, aneddoti, profili di personaggi e fotografie dell'epoca, ma anche disegni di Raffaele Negri e gli scatti del pluripremiato Mauro Lanfranchi.

Il libro (Editori Bellavite/Cai Lecco) è in vendita a un prezzo di copertina di 32 euro (agli iscritti Cai iscritti viene proposto al prezzo di 28 euro). È possibile prenotare una o più copie scrivendo a segreteria@cai.lecco.it o sezione@cai.lecco.it o telefonando al numero 0341 363588.

La presentazione è avvenuta proprio nella serata di mercoledì alla Casa dell'Economia, con intervento musicale del Coro Alpino Lecchese: al termine il Cai ha provveduto a proiettare il logo dei 150 anni per illuminare la ferrata del Corno Medale sul San Martino.