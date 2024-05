Una grande festa per festeggiare i 20 anni di Ram Serramenti

RAM Serramenti festeggia i suoi primi 20 anni. L’azienda lecchese, con i titolari Marco Adamoli e Davide Ronzoni a cui da qualche anno si è aggiunto come terzo socio Matteo Cariboni, ha celebrato insieme a dipendenti, collaboratori e fornitori l’importante traguardo con una grande festa a Villa le Due Torrette a Erba. Un evento a cui hanno preso parte anche parenti e amici, la famiglia RAM, che negli anni si è guadagnata sul campo un ruolo di primo livello nel settore della vendita e dell’installazione di serramenti.

“Volevamo innanzitutto ringraziare le persone che ogni giorno collaborano con noi e che ci hanno permesso in questi vent’anni di crescere e strutturarci sempre di più – sottolinea Marco Adamoli -. Abbiamo pensato a un momento di condivisione in cui coinvolgere anche le famiglie, che soprattutto in questi ultimi due anni di lavoro, molto intensi per tutto il mondo dell’edilizia, non ci hanno mai fatto mancare il loro supporto”.

A scandire questi primi due decenni di RAM ci sono state alcune tappe importanti. È il 2004 quando i fondatori, che già lavoravano nel settore dei serramenti, decidono di dare avvio alla loro azienda. Un’avventura che parte da un piccolo negozio a Malgrate, di pochi metri quadrati. Oggi RAM conta 25 dipendenti fra amministrativi, tecnici e posatori, con un’età media di 35-40 anni, a cui si aggiungono artigiani e professionisti che collaborano stabilmente con l’azienda. Nel 2012 il grande salto con il passaggio alla sede di Civate, che con oltre 500 metri quadri di esposizione è fra gli showroom più forniti del territorio, caratterizzato da un’ampia proposta del meglio che il settore del serramento può offrire.

Oltre alla qualità dei prodotti e alla vasta scelta proposta, ciò che ha decretato il successo di RAM in questi anni è indubbiamente l’assistenza post-vendita, con un servizio sartoriale costruito sulle esigenze del cliente e che prevede interventi di manutenzione programmata dopo la posa.

“Il mercato oggi offre materiali altamente performanti, ma anche molto complessi da un punto di vista tecnico e meccanico – spiega Matteo Cariboni. Il servizio che offriamo parte dalla consulenza nella scelta del serramento migliore e non si esaurisce con la vendita, ma prosegue dopo l’installazione, con il pronto intervento, eventuali riparazioni e un piano di manutenzioni programmate.”

Tanti quindi gli ingredienti alla base della crescita costante di questi anni, resa possibile anche da un ambiente di lavoro positivo, in cui il benessere dei dipendenti è sempre al primo posto. Un’attenzione che va oltre i muri dell’azienda e si ritrova nelle tante iniziative che RAM sostiene sul territorio, sponsorizzando realtà sportive e dando il proprio contributo a progetti benefici.

“Per noi è importante che il benessere che cerchiamo di creare e condividere con i nostri dipendenti abbia ricadute anche sul territorio dove lavoriamo e viviamo – conclude Davide Ronzoni -. Come ci insegna lo sport, è sempre la squadra che vince. Questo è il vero valore aggiunto di RAM da 20 anni: la voglia costante di fare squadra”.