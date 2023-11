Lecco celebra il 4 novembre e si unisce al "coro di pace che nasce dall'angoscia"

Un 4 novembre diverso dagli altri, ancora più denso di significato, è stato celebrato a Lecco e nei comuni del territorio in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

In città, di fronte al Monumento ai Caduti sul lungolago, alla presenza delle autorità civili e militari, del Prefetto di Lecco Sergio Pomponio, del vicepresidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli e del presidente di Assoarma Filippo di Lelio, il sindaco Mauro Gattinoni è intervenuto per il suo discorso.

"Proprio una settimana fa, insieme a tanti colleghi sindaci, rappresentanti della società civile e semplici cittadini, ci siamo ritrovati in questo luogo, proprio davanti a questo monumento, per unirci al coro che cresce da tante parti d’Italia, d’Europa e del mondo: pace - ha spiegato - Questo grido nasce dall’angoscia ma deve tramutarsi in speranza, in questo presente oscurato da una tensione ormai esplosiva.

Perché oggi la guerra sembra non avere confini. Neppure valgono quelle poche regole che gli uomini sono riusciti a darsi nei conflitti nel corso dei secoli, regole ampiamente sorpassate da crudeli attacchi terroristici, da Stati nazionali che si lasciano sorprendere da azioni criminali imprevedibili, da azioni cieche, incapaci di leggere la tragedia che provocano.

Come ha scritto il giornalista Miche Serra quello che un tempo si chiamava 'campo di battaglia' oggi non esiste più. Il campo di battaglia può essere anche la tua cucina, se abiti a Gaza o se vivi in un kibbutz. Può anche essere una fermata d’autobus, o un mercato, se vivi in Ucraina. Sei un bersaglio anche se non indossi una divisa, anche se sei disarmato, anche se non hai mai dichiarato guerra a nessuno. Anche se sei un bambino. Quella pace, cui ci siamo abituati dopo il dramma della Seconda guerra mondiale, quasi fosse una condizione acquisita per sempre ed irreversibile, sappiamo invece che può venire stravolta dall’imponderabile".

Il 4 novembre a Valmadrera