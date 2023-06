La Sezione Ana “Alto Lario” di Colico festeggia il 50° di fondazione con la presenza della sezione Anpi Lario Orientale

Una delegazione della sezione Anpi Lario Orientale ha partecipato, lo scorso fine settimana a Colico, alle celebrazioni per il 50° Anniversario della sezione Ana Alto Lario.

Il Presidente della sezione Anpi, nel messaggio di risposta all'invito del Presidente Foschini, ha ribadito la vicinanza tra le due associazioni e la collaborazione che, su tutto il territorio del Lario orientale, sanno porre in essere per ribadire i valori di fratellanza universale che le accomunano.

Durante la manifestazione, come Anpi abbiamo apprezzato come questi valori siano stati ribaditi non solo nel saluto iniziale del Presidente della sezione Ana, ma anche nei successivi interventi delle autorità presenti. La Sindaca di Colico ha evidenziato il valore della solidarietà, che caratterizza l'attività degli Alpini, a difesa del bene comune. Il Prefetto di Lecco ha ricordato come gli alpini, nati come difensori del suolo patrio in sinergia con le comunità territoriali, abbiano saputo tradurre questi valori nella presenza dove qualsiasi comunità (comunità che sono tante e diverse) abbia bisogno, vicini ai più bisognosi.

Il Presidente della Sezione Anpi ets Lario Orientale,

Roberto Citterio