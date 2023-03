Spettacolo teatrale e tavola rotonda sulle professioni al femminile

Uno spettacolo teatrale a tema e una tavola rotonda sulle professioni al femminile. La doppia iniziativa è stata organizzata in occasione della Giornata internazionale della donna dalla Provincia di Lecco (ufficio della consigliera di parità) e dai comitati pari opportunità degli ordini degli avvocati e dei commercialisti ed esperti contabili di Lecco, in collaborazione con Aiga e Ugdcec. L'appuntamento è in programma per giovedì 9 marzo dalle ore 14 alle 17, in sala don Ticozzi.

Dopo i saluti istituzionali, andrà in scena lo spettacolo teatrale "Scienziate visionarie - Il mondo che vogliamo", il racconto di donne che hanno scolpito il cammino della scienza e della conoscenza. La rappresentazione sarà proposta da "Pacta dei teatri" di Milano (nella foto). Seguirà la tavola rotonda "Non solo avvocata: le professioni al femminile, con la partecipazione dei rappresentanti dei vari soggetti coinvolti". L’evento è gratuito e aperto alla cittadinanza.

"Raccontiamo al territorio le professioni ancora troppo spesso pensate al maschile"

"Ho voluto che il mio contributo alla Giornata internazionale della donna passasse attraverso il racconto delle professioni al femminile - commenta la Consigliera di parità Marianna Ciambrone - Uno spettacolo teatrale e una tavola rotonda sul tema, per raccontare al territorio le professioni ancora troppo spesso pensate al maschile. Dedizione, coraggio, innovazione, intuito, conciliazione: queste le parole che dedico a ogni donna lavoratrice, perché credendoci davvero abbiamo la chiave per aprire ogni porta”.

"Il comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Lecco - aggiunge la presidente Monica Rosano - ha voluto accettare la sfida e realizzare un evento così innovativo per sottolineare che il concetto di professione al femminile è molto più di una questione linguistica. La percezione dei femminili professionali come insoliti, superflui, cacofonici o il loro essere guardati con diffidenza e perplessità è un problema di natura sociale e culturale. Le remore nel loro uso nascono dalla difficoltà a riconoscere come normale la presenza femminile in certi ambiti lavorativi, avvertita ancora come qualcosa di anomalo ed eccezionale. Per tale ragione abbiamo condiviso l’evento con il Cpo e l’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, a sostegno del lavoro di formazione e sensibilizzazione culturale. Ci vuole del tempo, ma tanto vale iniziare".

L'impegno a contrastare ogni forma di discriminazione

"L’impegno del comitato pari opportunità - conclude la presidente del comitato pari opportunità dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Lecco Laura Gorza - è quello di cercare di combattere ogni forma di discriminazione, come sancito dall’articolo 3 della nostra Costituzione. La Giornata internazionale della donna deve essere per tutti noi un’occasione per cercare di combattere ogni forma di discriminazione; guardiamo alla storia e al susseguirsi degli avvenimenti che ci hanno portato all’oggi per costruire insieme un futuro migliore”.