Nuovo appuntamento con 'Centra-Menti', martedì 9 aprile a partire dalle ore 21: Cecilia Corti e Anna Dell'Era aspettano i partecipanti in una serata in cui condivideranno, approfondiranno, ascolteranno i sensi.

Il corpo ha moltissime porte sensoriali sul mondo. Più sensi vengono coinvolti in un'esperienza, più si è presenti e attivi. Durante le serate di Centra-Menti non si praticherà Yoga sul tappetino, ma si prenderà spunto dal respiro per riflettere sul nostro sentire. Non è obbligatorio parlare e condividere i propri pensieri, si può rimanere anche solo in ascolto.

Dove e quando

Centra-Menti si terrà martedì 9 aprile 2024 a partire dalle ore 21 a "La Casa di Ganesha", Piazza Affari 7, Lecco.

Cosa portare

Non è necessario portare nulla di particolare. Chi vuole può portare un quaderno o dei fogli per appuntarti spunti o pensieri che emergono dal gruppo. Si consigliano comunque abiti con cui tu ti senta a tuo agio.

Iscrizioni

Attenzione: i posti sono limitati e le organizzatrici invitano a prenotare quanto prima per riservare il proprio posto. L'iscrizione è obbligatoria tramite modulo al seguente link.